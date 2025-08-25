Síguenos:
Escucha aquí ▼
Radio Dulce Patria
Radio Cooperativaciencia
Radio Cooperativa
Despejado
Santiago21.5°
Humedad27%
+
+
+
Radio Cooperativa
Avisos Legales
M360
supergeek

Síguenos

Tópicos: Deportes | Fútbol | Chilenos en el exterior

"Las cosas están saliendo super bien": El cariñoso mensaje de Jordhy Thompson a Camila Sepúlveda

Publicado:
| Periodista Digital: Cooperativa.cl

El delantero se manifestó en redes sociales.

 Orenburg (VK) / Instagram
Suscríbete a nuestro canal de Whatsapp
Llévatelo:
Las + leídas
Videos + Vistos
En portada

El delantero chileno Jordhy Thompson sacó su lado romántico con un cariñoso mensaje para su pareja, Camila Sepúlveda, luego de haber destacado con dos goles para Orenburg el fin de semana.

"Te amo mucho, gracias por darme el hijo tan maravilloso que tenemos. Gracias a Dios las cosas están saliendo super bien", escribió en su cuenta de Instagram junto a una fotografía de las vacaciones que ambos tuvieron en Chile.

"Gracias por ser la madre que eres y por todo el cariño que le entregas a los hermosos hijos. Te amamos mucho", cerró el formado en Colo Colo.

Imagen foto_00000001

Además, la pareja tuvo un intercambio de comentarios en la última publicación de Sepúlveda en la red social.

Imagen foto_00000002

LEER ARTICULO COMPLETO

Síguenos en Google News
Las + leídas
Suscríbete a nuestro newsletter

Política de Privacidad

En portada