"Las cosas están saliendo super bien": El cariñoso mensaje de Jordhy Thompson a Camila Sepúlveda

El delantero chileno Jordhy Thompson sacó su lado romántico con un cariñoso mensaje para su pareja, Camila Sepúlveda, luego de haber destacado con dos goles para Orenburg el fin de semana.

"Te amo mucho, gracias por darme el hijo tan maravilloso que tenemos. Gracias a Dios las cosas están saliendo super bien", escribió en su cuenta de Instagram junto a una fotografía de las vacaciones que ambos tuvieron en Chile.

"Gracias por ser la madre que eres y por todo el cariño que le entregas a los hermosos hijos. Te amamos mucho", cerró el formado en Colo Colo.

Además, la pareja tuvo un intercambio de comentarios en la última publicación de Sepúlveda en la red social.