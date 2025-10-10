Medios italianos hicieron eco del opaco presente de Damián Pizarro en Le Havre

En Italia no son indiferentes al opaco presente que tiene el delantero nacional Damián Pizarro, quien fue cedido por Udinese hacia Le Havre de Francia, lugar donde no ha contado con los minutos necesarios.

Así lo hizo saber el portal Tutto Udinese, el cual repasó el presente de los jóvenes talentos bainconeros que salieron a préstamo en el último mercado de pases, incluyendo al atacante formado en Colo Colo.

"Damian Pizarro voló a Francia para buscar fortuna, pero hasta ahora no la está encontrando. El chileno solo ha jugado 26 minutos y no está encontrando la consistencia que esperaba con Le Havre", puntualizaron en la publicación.

En la misma línea, señalaron que "el objetivo es que el jugador nacido en 2005, con un enorme potencial de crecimiento, gane experiencia en una liga como la Ligue 1".

Pese al deseo del medio partidario del cuadro friulano, todo parece indicar que Pizarro aún no ha podido ganarse la confianza de su nuevo entrenador, Didier Digard, quien hace unos días explicó por qué el arite de veinte años ha sido poco utilizado en este inicio de temporada.

"Aún no está al ciento por ciento técnicamente. Tiene un perfil muy diferente. No participa mucho en el partido y espera tener el balón en el área para marcar. Todavía necesita adaptarse", dijo el estratego en su oportunidad.