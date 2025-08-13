Síguenos:
Escucha aquí ▼
Radio Dulce Patria
Radio Cooperativaciencia
Radio Cooperativa
Despejado
Santiago12.4°
Humedad82%
+
+
+
Radio Cooperativa
Avisos Legales
M360
supergeek

Síguenos

Tópicos: Deportes | Fútbol | Chilenos en el exterior

Medios uruguayos reconocieron a Cortés en el triunfo de Peñarol ante Racing en Libertadores

Publicado:
| Periodista Digital: ATON

"Tuvo tres intervenciones y muy buenas", expresaron.

Medios uruguayos reconocieron a Cortés en el triunfo de Peñarol ante Racing en Libertadores
 Photosport
Suscríbete a nuestro canal de Whatsapp
Llévatelo:
Las + leídas
Videos + Vistos
En portada

El portero nacional Brayan Cortés tuvo una semana soñada en Peñarol tras debutar con goleada ante Nacional y posteriormente triunfar ante Racing Club en la ida de los octavos en la Copa Libertadores, ganándose buenos elogios por parte de la prensa uruguaya.

En ese sentido, El País lo evaluó con nota 6 y publicó: "Su participación se dio en los distintos saques de arco que tuvo durante los primeros 45 minutos. Sobre el cierre del primer tiempo cortó muy bien un centro que traía peligro. En el complemento tuvo tres intervenciones y muy buenas cortando centros que traían peligro".

En tanto, El Observador le colocó un 5 y sostuvo: "Cortó un centro de 'Maravilla' Martínez sobre el final del primer tiempo. Le tiraron dos veces al arco, pero afuera. Gastón Martirena le hizo un golazo donde no reaccionó, pero la jugada fue anulada por offiside. Las tres veces que salvó a cortar centros en el segundo tiempo lo hizo con gran solvencia".

Ahora, Cortés y Peñarol se prepararán para enfrentar este viernes a Boston River por el torneo uruguayo, mientras que el próximo martes 19 de agosto disputarán la revancha de Copa Libertadores ante Racing en Avellaneda.

LEER ARTICULO COMPLETO

Síguenos en Google News
Las + leídas
Suscríbete a nuestro newsletter

Política de Privacidad

En portada