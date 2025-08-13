Medios uruguayos reconocieron a Cortés en el triunfo de Peñarol ante Racing en Libertadores

El portero nacional Brayan Cortés tuvo una semana soñada en Peñarol tras debutar con goleada ante Nacional y posteriormente triunfar ante Racing Club en la ida de los octavos en la Copa Libertadores, ganándose buenos elogios por parte de la prensa uruguaya.

En ese sentido, El País lo evaluó con nota 6 y publicó: "Su participación se dio en los distintos saques de arco que tuvo durante los primeros 45 minutos. Sobre el cierre del primer tiempo cortó muy bien un centro que traía peligro. En el complemento tuvo tres intervenciones y muy buenas cortando centros que traían peligro".

En tanto, El Observador le colocó un 5 y sostuvo: "Cortó un centro de 'Maravilla' Martínez sobre el final del primer tiempo. Le tiraron dos veces al arco, pero afuera. Gastón Martirena le hizo un golazo donde no reaccionó, pero la jugada fue anulada por offiside. Las tres veces que salvó a cortar centros en el segundo tiempo lo hizo con gran solvencia".

Ahora, Cortés y Peñarol se prepararán para enfrentar este viernes a Boston River por el torneo uruguayo, mientras que el próximo martes 19 de agosto disputarán la revancha de Copa Libertadores ante Racing en Avellaneda.