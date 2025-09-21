Peñarol de Brayan Cortés ganó para mantenerse puntero en Uruguay

Peñarol contó con el portero chileno Brayan Cortés en su triunfo por 1-0 ante Juventud de Las Piedras, como local, por la octava fecha del Clausura uruguayo.

El "Manya" se llevó los tres puntos gracias al solitario gol de Leonardo Fernández, exUniversidad de Chile, al minuto 49 de partido.

"Leo Fernández"



"Leo Fernández"

Porque así fue su gol contra Juventud para ampliar su record de goleador histórico del Campeón del Siglo:

De esta manera, Cortés sigue invicto con Peñarol como dueño de casa y además celebró un triunfo que resultó importante para la tabla.

Peñarol se mantuvo puntero con 19 puntos, respondiendo ante la presión del escolta Boston River (18), que en la acción sabatina goleó por 6-1 a Plaza Colonia.