Pizarro quedó fuera de la citación en triunfo de Udinese ante Werder Bremen

Udinese celebró un triunfo de 2-1 ante Werder Bremen en su amistoso de pretemporada, aunque sin acción de los dos chilenos que tiene entre sus filas.

Damián Pizarro no fue citado para el encuentro disputado en Alemania. Alexis Sánchez también estuvo ausente, pues sigue sin incorporarse a los trabajos del conjunto "zebrette", como duro gesto por estar relegado de los planes de Kosta Runjaic.

En cuanto al encuentro, los de Udine pegaron en el primer tiempo con Keinan Davis (28') y Matteo Palma (37'), mientras Romano Schmid descontó para el dueño de casa en los 53'.

Con el complejo momento de los nacionales, Udinese se alista para el inicio de la temporada oficial ante Carrarese Calcio por Copa Italia el lunes 19 de agosto a las 14:45 horas de Chile (17:45 GMT).

El estreno por la Serie A será el lunes 25, contra Hellas Verona, a las 12:30 (15:30 GMT).