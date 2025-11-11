Quinteros sobre Loyola: "Quizá le conviene quedarse, ser figura en un equipo grande como Independiente"

Gustavo Quinteros, director técnico de Independiente de Avellaneda, se refirió a los rumores sobre la posible partida del mediocampista chileno Felipe Loyola, quien ha estado en la órbita de varios equipos desde el pasado mercado de pases.

Tras la agónica victoria por 1-0 sobre Deportivo Riestra con asistencia de Luciano Cabral, el estratego manifestó que "ojalá que no sea el último partido de Loyola en Independiente. Supongo que analizará las ofertas que tiene, pero ir a un equipo más grande y con mayor historia que Independiente es difícil".

El ex DT de Colo Colo advirtió que el seleccionado chileno "lo tiene que pensar bien porque está en un equipo grande y el año que viene vamos a ser protagonistas en todos los torneos".

"Quizá le conviene quedarse, ser figura en un equipo grande como Independiente, pelear arriba y ahí sí a lo mejor tener la posibilidad de ir a un equipo del exterior", concluyó Gustavo Quinteros.

Desde su arribo al club en agosto de 2023, Loyola se ganó rápidamente la titularidad en el Rey de Copas, registrando hasta la fecha once goles y siete asistencias en 62 encuentros disputados.