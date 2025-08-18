¿Será baja en La Roja? Prensa brasileña preocupó con la lesión de Erick Pulgar

Con miras al cierre de las Clasificatorias rumbo al Mundial 2026, el técnico Nicolás Córdova comenzó a proyectar lo que será su interinato para la doble fecha de septiembre, instancia en la que La Roja tendrá que visitar a Brasil y recibir a Uruguay.

No obstante, el actual jefe de selecciones juveniles y DT de La Roja sub 20 ya conoció de una eventual ausencia debido a que el medio brasileño Coluna do Fla aseguró que Erick Pulgar no regresará a jugar hasta inicios de octubre.

Según detallo el portal, el volante que actualmente milita en Flamengo aún no recibe el alta médica tras la fractura en el quinto metatarsiano, lesión que sufrió el pasado 29 de junio en el Mundial de Clubes, ante Bayern Múnich.

Pulgar fue operado en Chile y ya lleva más de mes y medio de recuperación, por lo que sus chances de regresar a las nóminas de la selección se ven reducidas. Incluso, su último partido con la Roja fue el 15 de octubre de 2024 en la caída 4-0 ante Colombia.