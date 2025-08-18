Síguenos:
Escucha aquí ▼
Radio Dulce Patria
Radio Cooperativaciencia
Radio Cooperativa
Nublado
Santiago12.4°
Humedad66%
+
+
+
Radio Cooperativa
Avisos Legales
M360
supergeek

Síguenos

Tópicos: Deportes | Fútbol | Chilenos en el exterior

¿Será baja en La Roja? Prensa brasileña preocupó con la lesión de Erick Pulgar

Publicado:
| Periodista Digital: Cooperativa.cl

Las Clasificatorias sudamericanas se cierran con una doble fecha en septiembre.

¿Será baja en La Roja? Prensa brasileña preocupó con la lesión de Erick Pulgar
 Photosport
Suscríbete a nuestro canal de Whatsapp
Llévatelo:
Las + leídas
Videos + Vistos
En portada

Con miras al cierre de las Clasificatorias rumbo al Mundial 2026, el técnico Nicolás Córdova comenzó a proyectar lo que será su interinato para la doble fecha de septiembre, instancia en la que La Roja tendrá que visitar a Brasil y recibir a Uruguay.

No obstante, el actual jefe de selecciones juveniles y DT de La Roja sub 20 ya conoció de una eventual ausencia debido a que el medio brasileño Coluna do Fla aseguró que Erick Pulgar no regresará a jugar hasta inicios de octubre.

Según detallo el portal, el volante que actualmente milita en Flamengo aún no recibe el alta médica tras la fractura en el quinto metatarsiano, lesión que sufrió el pasado 29 de junio en el Mundial de Clubes, ante Bayern Múnich.

Pulgar fue operado en Chile y ya lleva más de mes y medio de recuperación, por lo que sus chances de regresar a las nóminas de la selección se ven reducidas. Incluso, su último partido con la Roja fue el 15 de octubre de 2024 en la caída 4-0 ante Colombia.

LEER ARTICULO COMPLETO

Síguenos en Google News
Las + leídas
Suscríbete a nuestro newsletter

Política de Privacidad

En portada