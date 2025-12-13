Síguenos:
Tópicos: Deportes | Fútbol | Chilenos en el exterior

Swansea de Lawrence Vigouroux cayó ante Stoke City por la Championship

Publicado:
| Periodista Digital: Cooperativa.cl

El club del arquero chileno vio frenado su despertar en el torneo.

 Stoke City (X)
Tras dos victorias consecutivas, Swansea, con el nacional Lawrence Vigouroux en portería, sufrió una derrota de 2-1 en su visita a Stoke City por la fecha 21 de la Championship inglesa.

Los dueños de casa se quedaron con los tres puntos gracias a las anotaciones de Ben Pearson (42') y Sorba Thomas (60'), mientras que Zan Vipotnik puso el insuficiente descuento galés (77').

Con este resultado, Swansea se ubicó momentáneamente en el puesto 19 con 23 unidades, a la espera de lo que haga Blackburn Rovers, que suma 22 unidades y además tiene un partido menos.

El elenco del golero de La Roja necesita sumar para alejarse de la zona de descenso, que tiene a Norwich y Portsmouth con 17 puntos, solo por encima de un Sheffield Wednesday con -9.

La próxima contienda para Swansea será de local contra Wrexham, el viernes 19 de diciembre a las 17:00 horas de Chile (20:00 GMT).

