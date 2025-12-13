Swansea de Lawrence Vigouroux cayó ante Stoke City por la Championship
El club del arquero chileno vio frenado su despertar en el torneo.
Tras dos victorias consecutivas, Swansea, con el nacional Lawrence Vigouroux en portería, sufrió una derrota de 2-1 en su visita a Stoke City por la fecha 21 de la Championship inglesa.
Los dueños de casa se quedaron con los tres puntos gracias a las anotaciones de Ben Pearson (42') y Sorba Thomas (60'), mientras que Zan Vipotnik puso el insuficiente descuento galés (77').
Con este resultado, Swansea se ubicó momentáneamente en el puesto 19 con 23 unidades, a la espera de lo que haga Blackburn Rovers, que suma 22 unidades y además tiene un partido menos.
El elenco del golero de La Roja necesita sumar para alejarse de la zona de descenso, que tiene a Norwich y Portsmouth con 17 puntos, solo por encima de un Sheffield Wednesday con -9.
La próxima contienda para Swansea será de local contra Wrexham, el viernes 19 de diciembre a las 17:00 horas de Chile (20:00 GMT).