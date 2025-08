Vicente Reyes tuvo su primera citación en Peterborough United

El arquero chileno Vicente Reyes fue convocado por primera vez en Peterborough United tras su reciente llegada a préstamo desde Norwich, y vio desde la banca el tropiezo por 2-1 ante Cardiff City por la primera fecha de la League One inglesa.

La escuadra de Reyes comenzó arriba con un penal de Bradley Ihionvien al minuto 33', pero los galeses revirtieron el marcador en la segunda parte gracias a Rubin Colwill (48') y Ronan Kpakio (60').

Peterborough volverá a la cancha el sábado 9 de abril contra Luton Town, como local, a las 07:30 horas de Chile (11:30 GMT).

Posh suffer a narrow 2-1 defeat on opening day as the Bluebirds come from behind to take all three points.



