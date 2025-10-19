[VIDEO] Darío Osorio se lució con dos asistencias en goleada de Midtjylland en Dinamarca

Otra brillante actuación tuvo este domingo el volante nacional Darío Osorio, quien se lució con dos asistencias para la goleada por 5-1 que le propinó el FC Midtjylland a Vejle Boldklub, por la duodécima fecha de la Superliga de Dinamarca.

El formado en Universidad de Chile arrancó como titular y habilitó en dos ocasiones a Valdemar Andreasen, primero para la apertura de la cuenta (13') y luego para el transitorio 4-0 (31') antes de cerrar el primer tiempo.

Con el marcador sentenciado, el mediocampista ofensivo fue reemplazado en el minuto 60' por Mikel Gogorza y, de esta manera, el oriundo de Hijuelas llegó a siete habilitaciones en una temporada donde además registra cinco goles.

Las otras conquistas de los "lobos" fueron gracias a un doblete de Franculino Djú (22' y 55') y una diana de Paulinho (28'). El descuento de la visita corrió por cuenta de Mikkel Duelund (73').

Con este triunfo, el elenco de Osorio se consolidó como único escolta del líder Aarhus GF con 25 puntos, dos menos que el puntero del país nórdico. Este jueves a las 16:00 horas (19:00 GMT), Midtjylland visitará en Serbia al Maccabi Tel Aviv por la tercera fecha de la UEFA Europa League.