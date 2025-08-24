[VIDEO] Gonzalo Tapia anotó su segundo gol con Sao Paulo ante Atlético Mineiro de Iván Román
El formado en la UC marcó de “palomita” a dos minutos de ingresar.
El delantero chileno Gonzalo Tapia se vistió de figura para Sao Paulo este domingo tras ingresar desde la banca y sentenciar la victoria por 2-0 frente a Atlético Mineiro, que contó con la titularidad del también nacional Iván Román, en el Estadio Morumbi.
En el duelo, válido por la fecha 21 del Brasileirao, el marcador se abrió tempranamente en favor del equipo paulista. Pablo Maia puso en ventaja al cuadro local (23'), en una acción donde el joven zaguero chileno no pudo intervenir para evitar la conquista.
La visita estuvo a punto de encontrar la paridad justo antes del descanso, cuando Vitor Hugo (45+2') mandó el balón a las redes. Sin embargo, su conquista fue invalidada por posición de adelanto, manteniendo la ventaja para el "Tricolor" al entretiempo.
En el complemento, el marcador no se movió hasta el ingreso de Tapia (79'), quien reemplazó a Andre Silva para anotar dos minutos después de pisar el césped (81'), conectando de "palomita" un centro de Cedric Soares para sellar el resultado definitivo.
Con esta victoria, Sao Paulo escaló hasta el séptimo lugar de la tabla con 32 puntos y se acercó a puestos para ir la fase previa de la Copa Libertadores. Por su parte, Atlético Mineiro se estancó en la duodécima posición con 24 unidades, ocupando el último cupo para la Copa Sudamericana.
Para la siguiente fecha, el cuadro paulista enfrentará un desafío mayor cuando visite al sublíder Cruzeiro. En tanto, el elenco de Román buscará recuperarse en casa ante un necesitado Vitória, equipo que pelea por salir de la zona de descenso.