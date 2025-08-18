Síguenos:
Tópicos: Deportes | Fútbol | Chilenos en el exterior

[VIDEO] Iván Morales dio una asistencia de lujo para el primer gol de Sarmiento sobre Atlético Tucumán

Publicado:
Autor: Cooperativa.cl

El chileno se lució una jugada individual.

[VIDEO] Iván Morales dio una asistencia de lujo para el primer gol de Sarmiento sobre Atlético Tucumán
 Captura
El delantero chileno Iván Morales dio una asistencia de lujo para el primer gol de Sarmiento sobre Atlético Tucumán en la quinta fecha del Torneo de Clausura de la liga argentina.

El exjugador de Colo Colo se lució con una jugada individual la cual terminó asistiendo a su compañero Joaquín Ardaiz, quien abrió el marcador en El Estadio "Eva Perón" de Junín y posterior anotó el segundo en su cuenta personal al minuto 45 del partido.

El partido terminó en un empate 2-2, con dos goles sobre los minutos finales del "decano", marcados por Mateo Coronel (87') y Carlos Auzqui (90+3').

