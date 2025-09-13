[VIDEO] Jordhy Thompson anotó para Orenburg por tercer partido consecutivo

El delantero nacional Jordhy Thompson extendió su buen presente en el Orenburg con un nuevo gol en la Liga Premier de Rusia, aunque no pudo evitar la caída de su equipo.

El formado en Colo Colo se mantuvo en cancha durante los 90 minutos y convirtió de penal el único descuento de su equipo en la derrota por 3-1 ante FC Pari Nizhniy Novgorod.

El atacante convirtió de penal (45+1') lo que fue el empate transitorio de su elenco, que en el complemento terminó sucumbiendo ante la efectividad del dueño de casa.

De esta manera, el antofagastino llegó a cuatro conquistas en la temporada, pero con esta derrota Orenburg quedó al borde de los puestos de descenso con siete puntos.

Orenburg volverá a la cancha este martes 16 de septiembre para enfrentar a Rubin Kazan por la Copa de Rusia, rival al que Thompson venía de marcarle por la liga.