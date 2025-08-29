Síguenos:
Escucha aquí ▼
Radio Dulce Patria
Radio Cooperativaciencia
Radio Cooperativa
Nublado y bruma
Santiago9.7°
Humedad80%
+
+
+
Radio Cooperativa
Avisos Legales
M360
supergeek

Síguenos

Tópicos: Deportes | Fútbol | Chilenos en el exterior

[VIDEO] Loyola encaró a jugador que lo lesionó en el empate de Independiente e Instituto

Publicado:
Autor: Cooperativa.cl

El futbolista chileno se mostró molesto tras el termino del primer tiempo.

[VIDEO] Loyola encaró a jugador que lo lesionó en el empate de Independiente e Instituto
 Pantallazo ESPN
Suscríbete a nuestro canal de Whatsapp
Llévatelo:
Las + leídas
Videos + Vistos
En portada

El futbolista chileno Felipe Loyola encaró este viernes a Francis Mac Allister al final del primer tiempo del empate entre Independiente e Instituto de Córdoba, debido a la acción del argentino que lo lesionó durante el encuentro.

El jugador argentino embistió al exjugador de Huachipato, quien terminó chocando contra un cartel publicitario, lo que desató la furia del chileno: "Cómo me vas a ir así por atrás, mala leche", gritó Loyola, siendo frenado por sus compañeros. 

LEER ARTICULO COMPLETO

Síguenos en Google News
Las + leídas
Suscríbete a nuestro newsletter

Política de Privacidad

En portada