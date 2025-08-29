[VIDEO] Loyola encaró a jugador que lo lesionó en el empate de Independiente e Instituto

El futbolista chileno Felipe Loyola encaró este viernes a Francis Mac Allister al final del primer tiempo del empate entre Independiente e Instituto de Córdoba, debido a la acción del argentino que lo lesionó durante el encuentro.

El jugador argentino embistió al exjugador de Huachipato, quien terminó chocando contra un cartel publicitario, lo que desató la furia del chileno: "Cómo me vas a ir así por atrás, mala leche", gritó Loyola, siendo frenado por sus compañeros.