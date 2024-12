Bravo y opción en Colo Colo: No he tenido un acercamiento formal, es muy difícil volver a jugar

Claudio Bravo, leyenda de La Roja y retirado del fútbol profesional, abordó la posibilidad de volver a la actividad y regresar a Colo Colo, aunque afirmó que no ha tenido contacto "formal" con el club y que es "muy difícil volver a jugar".

"No hemos tenido ninguna llamada formal o reunión para ese tipo de cosas, es muy difícil volver a jugar, creo que tomé una decisión hace un tiempo atrás. Siendo sincero, he estado en otras actividades, con una vida diferente, pensé que iba a extrañar más el fútbol y no ha sido así, y por la personalidad que tengo, no hecho mucho en falta el día a día que tenía antes", declaró Bravo en un evento en La Reina.

Bravo reiteró que "fui al club, acompañado por mi hijo, pero fue una visita enfocada a las divisiones menores, el fútbol formativo, pero ahí tener una reunión formal para x cosa, no ha existido".

El "Capi" agradeció el cariño de los hinchas que se ilusionan con un posible retorno a Colo Colo, pero remarcó que sólo tuvo conversaciones informales con Aníbal Mosa, presidente de Blanco y Negro, pero nada concreto para volver.

"Solo tengo agradecimiento del club, de Aníbal, los hinchas, compañeros, pero no existe nada de eso, estoy tranquilo en el campo, viviendo una vida muy distinta a la que tenía, estoy en otra etapa de mi vida, no me gusta mucho sobrexponerme, lo viví muchos años, pero hay que ser acertivo y recibir este tipo de reconocimientos e invitaciones", sentenció.