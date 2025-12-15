Cobreloa le ganó la pulseada a Unión Española y se quedó con el fichaje de Bastián San Juan

Cobreloa le ganó la pulseada a Unión Española y anunció este lunes el fichaje del defensor Bastián San Juan para la próxima temporada en la Liga de Ascenso.

San Juan estuvo las dos últimas temporadas en Rangers de Talca, y tras no ser renovado, tuvo acercamientos con Unión Española, que bajó a Primera B y tiene que armar un plantel para lograr el regreso a la máxima categoría.

Sin embargo, fue el conjunto loíno el que abrochó el regreso del jugador, quien tuvo un paso por el equipo de Calama en 2022 y 2023, en donde logró el ascenso.

"El defensor central retorna a casa y se suma al proyecto 2026 con experiencia, personalidad y conocimiento del club", publicó Cobreloa.