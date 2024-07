Donadell tras su fichaje en Cobreloa: Es el cuarto grande, las presiones son distintas

El volante ofensivo Nahuel Donadell elogió a Cobreloa luego de convertirse en su flamante refuerzo para el segundo semestre y describió cómo fue el traspaso desde San Marcos de Arica.

"Es el cuarto más grande, se dice mucho y las presiones son distintas. Sé que la gente es muy fanática, pero en Arica la gente también lo es. Hay muchos hinchas que te siguen, te apoyan cuando uno rinde. Si uno tiene un buen rendimiento y se entrega, la gente lo valora mucho", indicó en conferencia de prensa antes de partir a la región de Antofagasta.

"No fue una decisión fácil para mí, para mi señora, pero también estoy muy agradecido por el club y que me dé esta oportunidad de tener mi revancha. Desde que debuté en Unión (Española) siempre fue una meta volver a Primera División. Estoy muy contento, muy emocionado con esta opción que se me está dando", expresó.

Además, Donadell contó que despertó el interés naranja tras la llave de Copa Chile que jugaron Cobreloa y San Marcos: "Terminado el partido en Calama se me acercó un dirigente de Cobreloa.

"Sabían que soy un jugador muy identificado con San Marcos, por ahí era un poco difícil mi salida del club, me preguntaron mi situación contractual. Después se fue hablando en la semana, fue bastante rápido", detalló el chileno-argentino.

Cobreloa se alista para afrontar la vuelta de las semifinales de Zona Norte de Copa Chile, donde intentará revertir el 2-0 sufrido en la ida ante Deportes Iquique. La revancha está fijada para este viernes 12 de julio a las 20:00 horas en el estadio Zorros del Desierto.