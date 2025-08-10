Gustavo Huerta hizo dura autocrítica tras caída de Cobresal e ignoró las polémicas arbitrales

Una autocrítica dura y sin matices realizó el técnico de Cobresal, Gustavo Huerta, tras la caída de su equipo por 2-1 ante Coquimbo Unido en El Salvador.

Lejos de buscar excusas en las decisiones arbitrales, el estrategi apuntó directamente al rendimiento de sus dirigidos, asegurando que no estuvieron a la altura de las expectativas.

"No siento que hayamos jugado bien", sentenció al iniciar la conferencia de prensa. Para el técnico, la actuación fue una historia repetida: "Ya no es primera vez que cuando queremos dar el salto, cuando queremos acercarnos a los punteros, hemos jugado como jugamos hoy día. No hicimos un buen partido, muy lento todo lo que intentamos hacer".

Pese a que en la previa se le consultó por jugadas polémicas, como un gol anulado y un penal discutido, Huerta evitó profundizar en ellas y prefirió centrar su análisis en la falta de generación de juego.

"No recuerdo oportunidades de gol como para decir 'los tuvimos encima'. Empezamos a tirar centros que eran todos rechazados por los rivales", criticó.

El DT reconoció las "limitaciones" del plantel, uno de los pocos que no se reforzó a mitad de año, y admitió que estos resultados sirven como un golpe de realidad. "Estos partidos de repente nos aterrizan. Yo entiendo, y uno mismo se ilusiona, pero esta es nuestra realidad. Duele que los rendimientos no sean parejos", concluyó con amargura.