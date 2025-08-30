[VIDEO] Diego Coelho marcó el primer gol de visita en el Claro Arena ante la UC
El jugador de Cobresal coronó un gran contragolpe tras mala salida de los "cruzados".
El atacante uruguayo Diego Coelho inscribió su nombre en la historia del Claro Arena al ser el primer jugador visitante que anota un gol ante Universidad Católica, en la Liga de Primera.
El futbolista de Cobresal aprovechó un letal contragolpe originado tras un error en la salida de los "cruzados" y clavó el 1-0 para el cuadro nortino.
Mira el gol:
⚽🟠⚪ ¡El primer gol de la visita en el Claro Arena!— TNT Sports Chile (@TNTSportsCL) August 30, 2025
La valla invicta de #LosCruzados en su nueva casa llegó a su fin gracias a esta conquista de Diego Coelho, tras una buena recuperación de César Yanis en este #MatchdaySábado.
¡Disfruta lo mejor de la #LigaDePrimera 2025!… pic.twitter.com/7FMwAf2AGz