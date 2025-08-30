Síguenos:
Tópicos: Deportes | Fútbol | Cobresal

[VIDEO] Diego Coelho marcó el primer gol de visita en el Claro Arena ante la UC

Publicado:
Publicado:

El jugador de Cobresal coronó un gran contragolpe tras mala salida de los "cruzados".

El atacante uruguayo Diego Coelho inscribió su nombre en la historia del Claro Arena al ser el primer jugador visitante que anota un gol ante Universidad Católica, en la Liga de Primera.

El futbolista de Cobresal aprovechó un letal contragolpe originado tras un error en la salida de los "cruzados" y clavó el 1-0 para el cuadro nortino.

Mira el gol:

