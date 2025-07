Alan Saldivia sobre Brayan Cortés: No se le han dado las cosas, pero entrena bien

El defensor Alan Saldivia se refirió al momento que vive el portero Brayan Cortés, quien negocia una salida a Peñarol, y admitió que no está en su mejor nivel, pero que se entrena de buena manera.

"No he conversado, no lo he visto tampoco. Recién vengo llegando a entrenamiento. Con respecto al tema futbolístico, lo veo bien y entrena bien. No se le han dado las cosas como todos queremos, pero entrena bien", dijo en conferencia de prensa.

Agregó que "respecto a su futuro estará viendo con su representante cuál es la mejor opción hoy en día, son temas personales que tiene que decidir".

"Respecto al accidente no tengo idea sobre eso, lo voy a ver ahora y hablar con él a ver qué pasó, pero creo que está bien", complementó.

Saldivia igualmente estimó que "el jugador vive eso todo el tiempo, es normal que siempre tengas una opción de salir y más él. Creo que lo ha hecho muy bien. Hoy en día no está en su mejor nivel y quizás lo dijo o quizás se ve, pero con respecto a la salida lo tiene que ver él con el representante".

"Le comento un poco lo que es Peñarol, yo soy hincha de Peñarol, así que le he dicho lo que es, lo que se considera ahí y feliz si llega", manifestó.

El zaguero uruguayo fue consultado por el almuerzo que compartieron los jugadores "albos" el miércoles y estimó que "justo tenía un compromiso, no pude asistir. Es algo que se hace siempre y pasa en todos los equipos, es algo que une al grupo y nos hace bien. Nos fortalece mucho, fue una comida en la tarde, un almuerzo donde se pasa bien. No pude asistir, pero creo que estuvo buena".

En lo que apunta a su nivel personal, expuso que "lo dije hace un tiempo, donde creo que no me sentía bien, pero estoy trabajando para eso. Trabajo mucho para salir adelante. Con respecto a mi salida, se hará cargo mi representante, y Aníbal Mosa, si llegara una oferta se darán cuenta, pero eso lo maneja él con Aníbal. Yo me preocupo del domingo que tenemos un partido importante. Mi foco está acá".

"Se están adaptando mucho, les está yendo mucho mejor. Tendrán sus minutos cuando el profesor los vea que están para sumarlos. Los veo con mucho crecimiento", completó al hablar acerca de los juveniles.

"Quizás no son las condciones para partidos de Primera División, pero debería haber mejores estadios para recibir a Colo Colo"

La polémica con O'Higgins

El defensor también se refirió a la jugada en el partido con O'Higgins, cuando fue amonestado por una patada contra el atacante Rodrigo Godoy, que más tarde la Comisión de Arbitros admitió como un error.

"El tema de la jugada, yo salto a buscar la pelota y nunca veo al jugador. Siempre miro la pelota y al saltar los pies se mueven para todos lados, ahí lo toco un poco. En el momento sentí que era más grave, después la vi bien y sentí que nunca fui con intención de pegarle, voy a la pelota y nunca intenté lastimar al jugador. Salté a disputarla, creo que fue una jugada de mala suerte, que no se dio, así que nada. Pido disculpas si así lo debe", explicó.