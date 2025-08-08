Almirón disparó contra el arbitraje: No nos perdonan que ganamos el campeonato del año pasado

En la antesala de la visita de Colo Colo a Everton, el técnico Jorge Almirón habló en la conferencia de prensa previa al partido del domingo en Viña del Mar y repasó la labor arbitral que resultó con su expulsión en el último choque ante Huachipato.

"La otra expulsión la asumí (ante Universidad de Chile), pero la de ahora es increíble. El árbitro normalmente tiene que agilizar el juego, pero (Diego Flores) cortó la jugada y le dije 'no puedes hacer eso'. No le dije nada, están las cámaras de frente", aseguró.

Posteriormente, el estratega de los albos esgrimió que: "Es como que te quieren someter al banco y que no exista el entrenador. Tal vez no nos perdonan que ganamos el campeonato del año pasado y hay una persecución".

"Los reclamos que yo hago, los hacen en todo el mundo y no veo que a un entrenador lo expulsen por hacer un gesto. Si hay un gesto obsceno o insulto estoy de acuerdo", cerró Almirón respecto al tema.