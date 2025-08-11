Aníbal Mosa por expulsiones a Almirón: Lo hemos conversado y no corresponde

Aníbal Mosa, presidente de Blanco y Negro, concesionaria que rige los destinos de Colo Colo, se refirió a las expulsiones que ha sufrido a lo largo del año el técnico del equipo, Jorge Almirón, y aseguró que es un tema que ya han analizado.

"El tema de las expulsiones es algo que hemos conversado y no está bien, no corresponde", dijo Mosa luego del empate del cuadro albo ante Everton.

"Hay que entender que ellos también viven la situación a mil adentro, así que esperemos que no haya más expulsiones", añadió antes de referirse a la igualdad que consiguió su equipo en Viña del Mar.

"Estaba viendo la alineación, y es un buen equipo. Son las alternativas que tiene que manejar el cuerpo técnico. Para eso tenemos un equipo importante con varias variantes, así que bueno. Hoy es un equipo joven y rápido", expresó.

"Esperemos que los resultados se den nomas. Él es entrenador de Colo Colo, así que esperemos que continúe", cerró.