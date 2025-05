Aquino: En estos momentos se ven los hombres, hay que poner la cara

Claudio Aquino, mediocampista de Colo Colo, sacó la voz tras la dura caída 4-0 ante Racing que dejó a los albos fuera de copas internacionales e hizo frente al mal momento del equipo con autocrítica.

"Nos golpea mucho, nos duele, pero en estos momentos es donde se ven los hombres y que queremos sacar esto adelante. Hay que poner la cara. No queda otra que trabajar. De esto se sale trabajando y apretando los dientes, no queda de otra", dijo a diversos canales de televisión en zona mixta.

"Hay que hacerse cargo del momento que estamos viviendo. No hay que buscar excusas. Los primeros responsables somos nosotros, los que entramos a la cancha", sumó.

"Hay que seguir trabajando, esforzándonos el doble porque con lo que estamos haciendo no está alcanzando. A base de trabajo se sale de esto", añadió.

Para Aquino, lo primero es "mejorar lo que no hicimos en estos cuatro o cinco meses. Hay que apuntar al torneo local, que es lo que nos queda. Colo Colo es un equipo grande y lo tiene que ganar sí o sí".

Además se refirió al interés público del presidente de Vélez Sarsfield, Fabián Berlanga, por recontratarlo: "Se hablaron muchas cosas, como siempre se habla de más. La verdad la sé yo. Sí, hablé con el presidente, me ha preguntado cómo estaba, cómo está mi familia, porque mi decisión de irme de Vélez fue por el tema familiar".

"Hablamos dos o tres mensajes donde me preguntaba eso, no sé si en forma de chiste o en serio. No sé porque no le hablé más. Me puso 'te espero en junio' y quedó la conversación ahí. Yo ni contesté que sí, ni que me quiero ir, ni que estoy mal, ni que estoy triste", contó.

"Obviamente que estoy triste por el momento que estamos viviendo porque no es fácil para nadie, pero cuando yo tome alguna decisión de querer irme o salir del club va a ser de mi boca, voy a ser el primero en decirlo", aclaró.

"Yo tengo contrato acá con Colo Colo, no pienso ni en Vélez ni en otro equipo. Tengo que pensar en el momento que estamos viviendo nosotros y en tratar de sacarlo adelante", expresó

Finalmente, el volante dijo: "Hoy estoy tranquilo, pero obviamente dolido por lo que está pasando con el momento que estamos viviendo. Nada, hay que trabajar y sacar esto adelante".