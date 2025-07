Capitán de Valladolid: "Vamos a jugar por honrar a David Arellano"

Iván Alejo, capitán de Real Valladolid, anticipó lo que serán los duelos amistosos que disputarán ante Colo Colo este miércoles y sábado, en el marco de la conmemoración del Centenario del cuadro popular.

En compañía de su par albo Esteban Pavez, el extremo subrayó que "es una experiencia única para nosotros. Vamos a intentar hacer disfrutar a la gente que acuda a la cancha. Vamos a jugar por honrar a David Arellano y representar a un país como España".

Asimismo, el hispano remarcó que "no estamos acostumbrados a hacer viajes tan largos. Estamos realmente cansados porque los entrenamientos están siendo muy duros. Tenemos dos partidos muy complicados ante el Colo-Colo, pero los afrontamos con mucha ilusión".

El atacante también valoró que "la pasión con que se vive el fútbol en Sudamérica no lo tenemos en Europa. La intensidad con que se juega, los choques, en un fútbol que va a lo físico, el jugador sudamericano es un experto".

"Estar aquí es un regalo, cruzar el charco no se hace todos los días. Estoy tratando de disfrutar el momento, sentir cómo se vive el fútbol sudamericano. A lo mejor esto no lo vuelvo a ver en mi vida", sumó el ibérico, quien no dudó en alabar al mediocampista Arturo Vidal y reveló un diálogo con otro jugador del Cacique.

En concreto, el referente del cuadro español sostuvo que el bicampeón de América "es un jugador que tiene una personalidad que me gusta, va al frente siempre con todo, dice lo que piensa, guste o no. He compartido equipo con Tomás Alarcón en Cádiz, estuve conversando con él, está feliz acá y me habló maravillas del club".

Por último, Alejo dejó en claro cuál será el principal objetivo del equipo en la próxima temporada tras bajar de categoría. "Un cambio de propiedad trae siempre buenos aires. El debe es que hemos sido un equipo ascensor en las últimas temporadas, pero se están haciendo las cosas bien y fichando bien. Estoy seguro de que vamos a volver pronto a Primera y estabilizarnos allí", cerró.