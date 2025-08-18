"Catástrofe dentro y fuera de la cancha": La hija de Mirko Jozic criticó el presente de Colo Colo

Lara Jozic, hija del extécnico de Colo Colo Mirko Jozic, tuvo palabras para el complejo momento que vive el cuadro albo y criticó duramente tanto a los dirigentes como al plantel y cuerpo técnico.

"Catástrofe dentro y fuera de la cancha", dijo Lara en declaraciones que reproduce La Tercera.

"Colo Colo está pasando por uno de los peores momentos de su historia. La falta de visión, el juego pobre, el caos dirigencial y la pérdida total de identidad están destruyendo al club que debería ser el orgullo de sus hinchas y de todo Chile", añadió.

"La hinchada merece mucho más que excusas y palabras vacías. Merece respeto, garra y pasión en la cancha. En lugar de eso, vemos pasividad, malas decisiones y una falta absoluta de responsabilidad", aseguró.

"Colo Colo no es solo un club, es historia, emoción y pueblo. Y si los que lo dirigen y representan en la cancha no lo entienden, entonces deben cambiarse. Ahora", cerró.