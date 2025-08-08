Ciper: Investigación apunta a atropello directo de vehículo de Carabineros en tragedia del Monumental

Un reportaje del medio Ciper reveló nuevos antecedentes sobre la muerte de dos hinchas de Colo Colo el pasado 10 de abril antes del partido con Fortaleza, con detalles sobre la investigación interna de Carabineros que ratifica un atropello directo realizado por un carro lanza gases.

De acuerdo a lo informado por el portal especializado en investigación, los antecedentes y testimonios recopilados por el departamento de Criminalística y Asuntos Internos de Carabineros, junto a reportes del Servicio Médico Legal, descartan la primera versión que apuntaba al presunto impacto a unas rejas que terminaron aplastando a las dos víctimas; Martina Riquelme y Mylan Liempi.

La cabo Jocelyn Soto declaró como testigo directo: "Veo la retaguardia del J-1224 y me percato de aproximadamente cuatro personas saliendo por debajo del vehículo policial", rectificando su primer testimonio.

"No había ninguna reja o valla papal en el lugar donde se llevó a cabo el accidente o sobre las víctimas, toda vez que las rejas se encontraban a metros de distancia", indicó la oficial, aunque también aclaró: "No vi pasar los neumáticos del vehículo policial sobre las personas, solo las vi salir de abajo del carro policial".

Otras indagatorias detectaron restos derivados de petróleo en la ropa de Liempi y en la parte inferior del carro policial. También se dio cuenta que cerca de esa zona, el vehículo peritado tenía "señales de leve limpieza".

Por otro lado, las pesquisas tanatológicas del Departamento de Criminalística de Carabineros indicaron que las víctimas murieron por un "trauma de alta energía"; en extremidades inferiores en el caso de Martina y en regiones craneoencefálica y torácica, "compatible con compresión" respecto a Mylan.

Luego, las autopsias del Servicio Médico Legal precisaron la causa de muerte "a un traumatismo torácico, abdominal y pelviano".

Lo recabado por Ciper se suma a las imágenes de las cámaras corporales develadas por Chilevisión, en el que una oficial señalaba que "el Sandcat (vehículo implicado) les pasó por encima", mientras el carabinero que portaba la cámara le "advertía" que estaba filmando.