Claudio Aquino asoma como opción en Rosario Central tras llegada de Almirón

El mercado de fichajes puede llegar con una solución inesperada para Colo Colo. La reciente oficialización de Jorge Almirón como nuevo director técnico de Rosario Central activó el interés del club argentino por Claudio Aquino, jugador que no logró consolidarse en el cuadro "albo".

El mediocampista ofensivo está en la órbita del DT para reforzar al elenco rosarino en su regreso al fútbol trasandino. El nexo entre ambos es fuerte y directo: Almirón y Aquino comparten el mismo representante, factor que facilitaría las gestiones para concretar la operación y sacar al futbolista de Macul.

En el Estadio Monumental analizan la situación con atención. Aquino mostró un opaco rendimiento desde su llegada y no cumplió con las expectativas generadas por su cartel. Por ello, la directiva de Blanco y Negro no ve con malos ojos una negociación que permita liberar un cupo y aligerar la carga salarial de cara al 2026.

De prosperar el interés, Aquino tendrá la oportunidad de retornar a la liga de su país y relanzar su carrera de la mano de un entrenador que confía en sus condiciones.