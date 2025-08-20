Claudio Aquino: Hay que tratar de renovar las energías
El argentino hizo la previa del duelo ante Palestino.
El argentino hizo la previa del duelo ante Palestino.
El mediocampista de Colo Colo Claudio Aquino hizo la previa del duelo que el cuadro albo jugará este viernes ante Palestino, el primero sin el técnico Jorge Almirón, y aseguró que es tiempo de comenzar a sumar puntos.
"Obviamente hay que dar vuelta a la página, tratar de renovar las energías, tratar de estar bien, de empezar a sumar, a ganar que es lo primordial para nosotros", dijo Aquino a las redes sociales del club.
"Sabemos que Palestino es un rival duro, que también juega bien al fútbol, pero creo que nosotros con nuestras armas, nuestro juego, podemos hacer un gran partido y podemos, ojalá, quedarnos con los tres puntos", añadió.
Explicó que "es importante para nosotros, primero que todo, ganar, empezar a sumar confianza, empezar a encontrarnos a nosotros mismos que por ahí últimamente no lo estábamos haciendo".
"Creo que va a ser importante si ganamos para el tema de la confianza, obviamente, para sumar y para afrontar lo que viene, que para nosotros es importante", complementó.
Por último, el futbolista argentino mandó un mensaje a los fanáticos albos: "Siempre el hincha para nosotros es importante, siempre que le ha tocado estar o poder asistir a los estadios lo hizo. En el último partido con nosotros que jugamos acá de local, alentaron todo el partido y eso para nosotros es importante. Así que decirles que nosotros vamos a hacer lo mejor para para tratar de sacar a Colo Colo adelante", expresó.
La visita de Colo Colo ante Palestino se jugará este viernes a las 15:00 horas en el Estadio Municipal de La Cisterna.