Colo Colo aplicó severo castigo a hinchas que lanzaron proyectiles ante la UC

Colo Colo aplicó un severo castigo a dos hinchas, uno de ellos menores de edad, que fueron responsables del lanzamiento de proyectiles que golpearon a jugadores de Universidad Católica en el clásico que los "albos" perdieron 4-1 en el Estadio Monumental.

En el encuentro que gatilló la salida del técnico Jorge Almirón, Alfred Canales recibió el impacto de un proyectil lanzado desde la tribuna océano, según informó el juez Cristián Garay en su informe.

Además, Daniel González, también de la UC, recibió un proyectil en su cabeza, desde la barra de Colo Colo, ubicada en el sector norte.

A través de una investigación realizada por el club "albo" fue posible identificar a ambos responsables, a quienes se les aplicó derecho de admisión por los próximos 12 años.