Síguenos:
Escucha aquí ▼
Radio Dulce Patria
Radio Cooperativaciencia
Radio Cooperativa
Cubierto y bruma
Santiago10.7°
Humedad88%
+
+
+
Radio Cooperativa
Avisos Legales
M360
supergeek

Síguenos

Tópicos: Deportes | Fútbol | Colo Colo

Colo Colo aplicó severo castigo a hinchas que lanzaron proyectiles ante la UC

Publicado:
| Periodista Digital: Cooperativa.cl

Uno de ellos es menor de edad.

Colo Colo aplicó severo castigo a hinchas que lanzaron proyectiles ante la UC
Suscríbete a nuestro canal de Whatsapp
Llévatelo:
Las + leídas
Videos + Vistos
En portada

Colo Colo aplicó un severo castigo a dos hinchas, uno de ellos menores de edad, que fueron responsables del lanzamiento de proyectiles que golpearon a jugadores de Universidad Católica en el clásico que los "albos" perdieron 4-1 en el Estadio Monumental.

En el encuentro que gatilló la salida del técnico Jorge Almirón, Alfred Canales recibió el impacto de un proyectil lanzado desde la tribuna océano, según informó el juez Cristián Garay en su informe.

Además, Daniel González, también de la UC, recibió un proyectil en su cabeza, desde la barra de Colo Colo, ubicada en el sector norte.

A través de una investigación realizada por el club "albo" fue posible identificar a ambos responsables, a quienes se les aplicó derecho de admisión por los próximos 12 años.

LEER ARTICULO COMPLETO

Síguenos en Google News
Las + leídas
Suscríbete a nuestro newsletter

Política de Privacidad

En portada