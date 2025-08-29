Colo Colo probó cambio de esquema para el Superclásico ante la U

Colo Colo sigue afinando detalles para el Superclásico 198 contra Universidad de Chile este fin de semana, con movimientos en la conformación de su formación estelar.

Como informamos en Cooperativa Deportes, el mediocampista Víctor Felipe Méndez ganó terreno y entrenó como titular este viernes, en una práctica que además estuvo acompañada de un "arengazo" sin incidentes en el Estadio Monumental.

Méndez desplazó de la oncena al delantero Leandro Hernández, transformando el esquema 4-3-3 a un 4-4-2, solo con Lucas Cepeda y Javier Correa como atacantes en punta.

Por otro lado, Claudio Aquino se mantiene en un rol secundario al igual que Alan Saldivia, que junto al anuncio de una pubalgia también tiene la mente en una oferta recibida desde Vasco da Gama.

De esta manera, la alineación que probó el interino Hugo González es con Fernando de Paul; Mauricio Isla, Jonathan Villagra, Sebastián Vegas, Erick Wiemberg; Esteban Pavez, Vicente Pizarro, Arturo Vidal, Víctor Felipe Méndez; Lucas Cepeda y Javier Correa.

Colo Colo y Universidad de Chile se medirán por la fecha 22 de la Liga de Primera este domingo 31 de agosto a las 15:00 horas y podrás seguir todos los detalles en Cooperativa Deportes y la cobertura de Cooperativa.cl.