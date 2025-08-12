Confirmado: Árbitro Felipe González denunció recriminaciones de Arturo Vidal

La ANFP liberó los informes de los árbitros que dirigieron el fin de semana y en el documento entregado por el juez del duelo entre Everton y Colo Colo, Felipe González, se confirma las duras recriminaciones que le hizo el mediocampista albo Arturo Vidal en el camino a camarines.

"En el momento que nos dirigíamos a camarines, se acerca el Sr. Arturo Vidal, jugador de Colo Colo, que no formaba parte de los jugadores inscritos en la planilla del partido, quien me interpela a voz alzada recriminándome por el penal sancionado, utilizando términos que se detallan a continuación: 'cómo va a ser penal? Para eso está el VAR o no?, son carepalo, liberen el VAR, nos han cagado todo el año y siguen cagándonos. Siempre es la misma hueá, usen el VAR, para eso tienen la hueá'".

La noche del lunes, a la espera de que se confirmarse el documento, Angel Botto, expresidente del Tribunal de Disciplina de la ANFP, conversó con Cooperativa Deportes sobre la posible sanción a Vidal, y señaló que el jugador, como no fue inscrito en planilla, no puede ser castigado por lo indicado en el artículo 63 del código de penalidades, pero sí dentro del artículo 60, por atentar contra el fair play y la ética deportiva.

Y la sanción, en ese artículo, puede ser de uno a 50 encuentros.