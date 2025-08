Correa tras el empate ante Huachipato: Vamos a quedar sin chances y después no hay lamentos

En una temporada ingrata para Colo Colo durante su Centenario, el equipo nuevamente sumó dudas al igualar 2-2 frente a Huachipato este domingo y el atacante Javier Correa dejó entrever su molestia con esta situación una vez finalizado el partido en el Monumental.

"Por errores nuestros, otra vez, volvemos a perder puntos. Te da una rabia, una impotencia. Tenemos que dar un poco más en todas las líneas. Abajo, en el medio y arriba. Matemáticamente nos vamos a quedar sin chances y después no hay lamentos", expresó a TNT Sports tras ser figura al anotar dos goles.

Acto seguido, el ariete argentino apuntó: "Da impotencia que no podamos corregir errores que hemos tenido a lo largo de casi todo el torneo. Se entiende el enojo de la gente. Este año quedamos al debe en muchas competiciones, en todos los aspectos".

"El punto no nos sirve, nosotros necesitábamos sumar de a tres. Este equipo, este club, te exige. Eso es lo que nos tenemos que meter en la cabeza. Acá no se puede titubear, este club no te deja. Hay que dar lo mejor de nosotros para terminar lo más arriba posible", cerró Correa.