Delegación Presidencial llamó a los hinchas a no asistir al "arengazo" de la Garra Blanca

La Delegación Presidencial de la Región Metropolitana, por medio de un comunicado, hizo un llamado a los hinchas de Colo Colo a no asistir al "arengazo" que convocó la Garra Blanca para este viernes en las afueras del Estadio Monumental, señalando que no es una actividad regulada por las autoridades.

"Las manifestaciones de apoyo a los equipos de fútbol, conocidas como 'arengazos' o 'banderazos' previos a partidos importantes, son reguladas por la Delegación Presidencial y coordinadas con el club anfitrión quien propone las fechas conforme a lo señalado en la Ley 19.327, ya que se consideran actividades anexas al encuentro deportivo. Por lo tanto, exigen responsabilidad organizativa y de seguridad por parte del club", precisó la Delegación.

En esa línea, indicaron que sólo fue autorizada la activadad que organizó Colo Colo este jueves en el Estadio Monumental, que se desarrolló "sin incidentes", pero "con baja convocatoria", justamente por este "arengazo" no oficial que convocó la Garra Blanca paralelamente para este viernes, un acto no regulado.

"Ante esta situación, el viernes 15 de agosto se reforzarán las medidas de seguridad en las inmediaciones del Estadio Monumental y el Metro Pedreros para evitar aglomeraciones, asegurar el normal funcionamiento del transporte público y resguardar la tranquilidad de las y los vecinos de Macul", agregó la DPRM.

Finalmente, la autoridad invitó a los hinchas a "no asistir a actividades que no cuenten con autorización, ya que estas no tienen las condiciones necesarias ni garantizan el ingreso al Estadio Monumental para compartir con jugadores".

"Cualquier incidente ocurrido en un 'arengazo', autorizado o no, puede derivar en sanciones como la prohibición de ingreso a recintos deportivos o el impedimento de participar en actividades relacionadas con el club", aseveró la autoridad.