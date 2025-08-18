Síguenos:
Escucha aquí ▼
Radio Dulce Patria
Radio Cooperativaciencia
Radio Cooperativa
Nublado
Santiago14.9°
Humedad54%
+
+
+
Radio Cooperativa
Avisos Legales
M360
supergeek

Síguenos

Tópicos: Deportes | Fútbol | Colo Colo

Duelo de Palestino y Colo Colo tiene horario confirmado

Publicado:
| Periodista Digital: Cooperativa.cl

El choque será este viernes en La Cisterna.

Duelo de Palestino y Colo Colo tiene horario confirmado
Suscríbete a nuestro canal de Whatsapp
Llévatelo:
Las + leídas
Videos + Vistos
En portada

El esperado duelo entre Palestino y Colo Colo, válido por la fecha 21 de la Liga De Primera, ya tiene programación confirmada.

El encuentro se disputará este viernes a partir de las 15:00 horas en el Estadio Municipal de La Cisterna, en un choque clave para ambos equipos en la segunda rueda del campeonato.

Fue el propio club Colo Colo quien oficializó la información a través de sus redes sociales, convocando a sus hinchas para el importante compromiso.

El "Cacique" visitará a los "árabes" en un partido que tiene un valor especial para los "albos", ya que se enmarca en las actividades de la conmemoración de su Centenario.

LEER ARTICULO COMPLETO

Síguenos en Google News
Las + leídas
Suscríbete a nuestro newsletter

Política de Privacidad

En portada