Duelo de Palestino y Colo Colo tiene horario confirmado
El choque será este viernes en La Cisterna.
El choque será este viernes en La Cisterna.
El esperado duelo entre Palestino y Colo Colo, válido por la fecha 21 de la Liga De Primera, ya tiene programación confirmada.
El encuentro se disputará este viernes a partir de las 15:00 horas en el Estadio Municipal de La Cisterna, en un choque clave para ambos equipos en la segunda rueda del campeonato.
Fue el propio club Colo Colo quien oficializó la información a través de sus redes sociales, convocando a sus hinchas para el importante compromiso.
El "Cacique" visitará a los "árabes" en un partido que tiene un valor especial para los "albos", ya que se enmarca en las actividades de la conmemoración de su Centenario.
¡𝐏𝐑𝐎́𝐗𝐈𝐌𝐎 𝐏𝐀𝐑𝐓𝐈𝐃𝐎!— Colo-Colo (@ColoColo) August 18, 2025
Este viernes a partir de las 15:00 horas jugaremos ante Palestino por la fecha 21 de la #LigaDePrimeraItaú ⚪⚫
🏟: Estadio Municipal de La Cisterna.
Presentado por @VuelaJetSMART #𝑉𝑎𝑚𝑜𝑠𝐶𝑜𝑙𝑜𝐶𝑜𝑙𝑜 • #𝐶𝑒𝑛𝑡𝑒𝑛𝑎𝑟100 pic.twitter.com/YvUSOPvcf1