Duelo de Palestino y Colo Colo tiene horario confirmado

El esperado duelo entre Palestino y Colo Colo, válido por la fecha 21 de la Liga De Primera, ya tiene programación confirmada.

El encuentro se disputará este viernes a partir de las 15:00 horas en el Estadio Municipal de La Cisterna, en un choque clave para ambos equipos en la segunda rueda del campeonato.

Fue el propio club Colo Colo quien oficializó la información a través de sus redes sociales, convocando a sus hinchas para el importante compromiso.

El "Cacique" visitará a los "árabes" en un partido que tiene un valor especial para los "albos", ya que se enmarca en las actividades de la conmemoración de su Centenario.