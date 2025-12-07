Síguenos:
Tópicos: Deportes | Fútbol | Colo Colo

¿Hace cuánto Colo Colo quedaba sin clasificar a una copa internacional?

Publicado:
| Periodista Digital: Cooperativa.cl

El "Cacique" cortó cuatro años seguidos de jugar Copa Libertadores o Sudamericana.

¿Hace cuánto Colo Colo quedaba sin clasificar a una copa internacional?
Este domingo, tras caer por 1-2 ante Audax Italiano en el Estadio Monumental por la última fecha de la Liga de Primera 2025, Colo Colo no logró clasificarse a copas internacionales, pese a la derrota por goleada de Cobresal ante Ñublense en Chillán.

Esto no ocurría desde el año 2021, cuando no disputó la Copa Libertadores ni la Sudamericana, debido a que terminó sálvandose del descenso en un partido ante Universidad de Concepción, bajo el mando de Gustavo Quinteros.

Tras ello, que pasaron cuatro años seguidos con la presencia del "Cacique" en alguna de las dos competiciones internacionales que organiza la Conmebol alcanzando los cuartos de final de la Libertadores el año recién pasado.

El conjunto albo terminó en el octavo lugar de la tabla de posiciones con 44 puntos a tan solo tres unidades de la clasificación a la Copa Sudamericana 2026.

