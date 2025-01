Esteban Pavez: El año pasado pasaron muchas cosas que no deben ocurrir en Colo Colo

Esteban Pavez, capitán de Colo Colo, habló sobre el conflicto de los premios con Blanco y Negro y afirmó que durante el 2024 ocurrieron "otras situaciones" que espera no se repitan este año del centenario.

"Aquí siempre se habla el tema de premios. Siempre el club tira la información y eso a mí me molesta. Siempre tiran la información favoreciendo a ellos y tiran al frente a los jugadores. Eso no está bien", declaró Pavez en el Monumental, tras la presentación de la nueva camiseta.

"El año pasado fue espectacular y nos tiran al frente a nosotros. Como digo, son cosas que no pueden pasar. Sobre todo este año del centenario. Tienen que estar todos los bloques unidos. Aquí cada uno ve para su lado, por su política. Creo que eso no está bien", agregó el volante.

El jugador, en esa línea, recalcó que "más allá de los premios, el año pasado pasaron muchas cosas que no tienen que pasar en Colo Colo... muchas cosas que no voy a decir porque confío en mis compañeros. Tenemos muchos códigos de camarín que no se van a romper".

"Lo que sobrepasó el vaso fue lo que pasó con los premios, pero es un sin fin de cosas que pasaron, no solo una. Tiran eso, ¿para qué? Para tirar a los jugadores al frente y eso no está bien. Este año tiene que haber más unión que nunca y ese es el propósito", sentenció.