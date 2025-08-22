Esteban Pavez solidarizó con la U: También nos pasó algo duro y todavía no se hace justicia

Esteban Pavez, capitán de Colo Colo, atendió a los medios tras el empate sin goles en la visita frente a Palestino y, además de repasar la situación que vive el club, aprovechó de solidarizar con los hinchas de Universidad de Chile tras los incidentes en Avellaneda.

"Es bastante triste lo que pasó. También nos pasó algo muy duro este año (con Fortaleza), que todavía no se hace justicia. Los Carabineros mataron a dos de nuestros hinchas. Le mando mucha fuerza a la gente de la U, sé que la pasaron muy mal", aseguró.

El mediocampista también aprovechó la instancia de referirse a la búsqueda de un nuevo DT: "Quiero a Colo Colo y quiero un técnico que piense a largo plazo, con una estructura deportiva, que saque jugadores de la cantera. Que tenga carácter también y lo más importante, es que ayude a las divisiones inferiores".

"Tienen que hacer bien las cosas. Ojalá los tres bloques hagan lo mejor para Colo Colo, que no traigan por traer. Es importante pensar a largo plazo, con una estructura deportiva que ayude", agregó.

Finalmente, Pavez valoró el trabajo de Hugo González y Luis Pérez en su primera semana al mando: "Fue una semana bastante buena, queríamos irnos con un triunfo, pero sabemos que fue un partido difícil. Lo importante es mantener el arco en cero y eso te da confianza para lo que viene".