Excapitán de Colo Colo destrozó a Vidal por sus críticas a Ortiz: Debe tener autocrítica

En las últimas semanas el volante Arturo Vidal llamó la atención por los cuestionamientos a su entrenador Fernando Ortiz por relegarlo a la banca en el tramo final de la temporada, ganándose el reproche de un antiguo capitán, campeón y DT de Colo Colo.

Ivo Basay sostuvo en el programa Círculo Central que "hay algo que a mí me rebota, y fuerte. Con Gareca, cuando (Vidal) no jugaba o no lo llamaron, lo destrozó. Ahora empiezan los comentarios contra Ortiz. Un jugador de su nivel, con lo que ha hecho a nivel internacional, con todo respeto, no puede amar al técnico cuando juega y cuando no juega destrozar todo".

El "Hueso" recordó que también "pasó con Sampaoli en Flamengo. Salieron declaraciones. No puede ser que cuando lo sacan de un equipo, el técnico sea malo".

Asimismo, dejó entrever una falta de autocrítica por parte del "King": "Hay que saber decir 'a veces yo también cometo errores', no puedes echarle la culpa siempre al técnico. Siempre lo admiré como jugador. Tenía unos huevos así. Una calidad desmedida en todo, pero también hay que tener calidad cuando llega el final. Te lo hablo por experiencia propia".

Para finalizar, Basay apuntó que "cuando yo vi que no me daba mi rodilla, que habían algunos más rápidos, me fui calladito. No me daba. Por eso Vidal debe reivindicarse, el técnico no puede ser el malo siempre, debe tener autocrítica".