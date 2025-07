Gualberto Jara: Almirón debería renunciar por respeto a Colo Colo

El exentrenador interino de Colo Colo Gualberto Jara criticó al DT Jorge Almirón y aseguró que tiene que dar un paso al costado por respeto a la institución, sobre todo después de la derrota ante Universidad de Chile en el Superclásico.

"Almirón debería renunciar por respeto a Colo Colo y a su propia persona", sostuvo en declaraciones al diario El Mercurio.

"Es algo que pasa por la manera de manejarse de cada técnico. Yo en una situación así me habría ido hace rato. Si no tengo el respaldo de los dirigentes, no me quedo ni por toda la plata del mundo, porque son condiciones en las que no se puede trabajar y menos en un grupo tan complicado como el de Colo Colo", declaró al matutino.

El exayudante de Gustavo Benítez apuntó igualmente que "hay decisiones del técnico que no entiendo, como haberles dado vacaciones a los jugadores antes de dos clásicos. Veo a un equipo confundido, sin alma ni la jerarquía y mística que caracterizan a Colo Colo".

"No hay una identidad de juego y dependemos de lo que hagan las individualidades. Se nota el descontento y debe ser muy difícil y debe ser muy dificil trabajar en la semana. Yo estuve en épocas así, pero era diferente, porque había otro respeto, no ocurrían los problemas que vemos hoy en la interna: peleas entre dirigentes, jugadores que no hablan con el técnico, situaciones que generan confusión e influyen en la cancha", completó.