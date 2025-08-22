Hugo González: "Hay que rescatar que no se perdió"
El entrenador de Colo Colo admitió que "a ratos nos vimos superados" tras una actuación "que no fue de las mejores".
Hugo González, entrenador interino de Colo Colo, optó por ver el vaso medio lleno tras el empate de su equipo ante Palestino en La Cisterna, destacando el punto obtenido en un opaco encuentro que tuvo un despertar albo cuando apenas quedaban unos minutos de juego.
"Fueron dos tiempos (con trámites distintos). El primer tiempo, si bien es cierto nos complicaron bastante con la subida de sus laterales. Jugadas en que entraran solos no fueron tantas, sino que más centros, y ahí a ratos nos vimos superados", dijo en conferencia de prensa.
De todas maneras, valoró que "en el segundo tiempo mejoramos un poco más. En los últimos 20 o 25 minutos creo que subimos el nivel e incluso pudimos haber convertido".
"Fue un partido que, si bien es cierto no fue de los mejores, lo importante es que hay que rescatar que no se perdió", resaltó.
Consultado sobre el primero de sus dos partidos como interino, el DT fue categórico: "Nosotros tenemos claro que es (un tiempo) acotado, que venimos por tres partidos máximo. Nuestra labor es otra, es el Fútbol Joven y nosotros estamos colaborando".
Con la mirada puesta en el Superclásico ante Universidad de Chile el próximo fin de semana, González admitió que "siempre hay que mejorar cosas; la finalización, preparar bien una jugada, las pelotas aéreas".
Finalmente, Hugo González reiteró su mensaje de apoyo a los fanáticos azules que siguen en Argentina tras los incidentes contra Independiente: "La U está pasando por un momento complejo, donde muchos de sus hinchas lo están pasando mal, que han sido vulnerados sus derechos, lamentablemente. (La suspensión de su partido con Everton) es una decisión que tomaron ellos y uno tiene que acatarla solamente".