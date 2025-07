Jorge Almirón calificó como robo la derrota en el Superclásico

El entrenador de Colo Colo, Jorge Almirón, apuntó a las decisiones arbitrales de Piero Maza en el Superclásico como un "robo" y afirmó que al equipo le dolió quedar lejos de la lucha por la parte alta trasa la caída con U. de Chile.

"Esta semana fue diferente después de perder un partido como se dio. El equipo jugó un buen partido y pasó lo que vieron. No vi mucho la prensa, pero me imagino que hablaron mucho de lo que pasó, de los fallos arbitrales, del informe mal hecho de un montón de cosas que no se miden con la misma vara, pero ahora tenemos que pensar en La Serena", explicó.

"Es un club grande y después de perder el clásico la gente está molesta y demanda respuestas. No pienso así, pienso en el partido de mañana, obviamente. Nos duele a todos que se nos aleja la punta por estas tres derrotas", siguió.

En ese sentido, comentó que "el partido con Audax fue un golpe duro, en el partido con Católica no jugamos para nada bien, lo tengo claro y no me gustó la actitud del equipo, pero en el último partido se suma una derrota y el análisis de como se dio el partido, de los robos de los penales, no se evalúa eso, se evalúa más la derrota".

"Es una derrota más porque las estadísticas son así, frías. El último partido fue triste para todos, lo que se hablaba antes quedó tapado por el buen juego, los superamos en muchas partes y los penales cambiaron todo, eso va sumando y se ve como algo muy negativo, pero soy un tipo que me levanto como todos que pasan malos momentos y hay que trabajar y dar la cara, tengo capacidad y mucha confianza", complementó.

En lo relacionado con lo que ocurrió en el choque con la U, expresó que "dentro pasan cosas que cuando tienes un equipo fuerte, las dominas, y ese partido el árbitro fue permisivo con ellos y nosotros no hicimos prevalecer esa parte como equipo. Va sumando energías ahí dentro y ves que te superan no solo en el juego, pero en decisiones arbitrales, tenemos que dominar esas cosas para competir fuerte".

"El equipo sintió que jugó un muy buen partido, estábamos superando en varias faceta sobre todo en el primer tiempo y el árbitro inventa dos penales, entonces es muy difícil. Terminado el partido estábamos molestos por las decisiones arbitrales, pero el equipo estaba conforme pensando que era la base de como tenía que pelear los partidos, espero que mañana sea la plataforma para la segunda ronda", siguió.

También fue consultado por su expulsión y explicó que "cuando me equivoqué pedí disculpas, lo dije, pero esta vez no hice nada... me acerqué a hablar al árbitro, me cuidé porque sabía que estaban las cámaras siguiendo".

"Parece una persecución, estaban los jugadores reclamando después del partido, fui, los separé para que no sancionaran a ninguno más, había que tener frialdad, me acerqué al árbitro y le dije que fueron dos goles inexistentes y me retiré. Me sacó la tarjeta roja, pero siempre va a ser la palabra de ellos contra la nuestra y el informe fue así", dijo.

Añadió que "no tiene mucho caso seguir hablando el tema, si bien la autocrítica la hice antes, ahora se me hace injusto".

Por otro lado, afirmó que "el presidente habló que no se irá nadie salvo que vengan ofertas, pero hasta ahora no hay nada, más trascendidos de la prensa y nada concreto, por lo menos lo que me dijo el presidente"-