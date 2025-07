Jorge Almirón descartó salida de Zavala desde Colo Colo: No hay ningún problema con él

Ante los constantes rumores que surgieron en torno a la figura del delantero nacional Cristián Zavala, quien apenas sumó once apariciones en lo que va de temporada, fue el propio técnico Jorge Almirón el que se encargó de descartar su salida de Colo Colo.

"A mí no me dieron ninguna orden de separar a algún jugador del plantel. Cristián Zavala está entrenando de forma normal", respondió el estratega argentino en la conferencia previa al duelo con Deportes La Serena, de este sábado 19 de julio.

Posteriormente, Almirón se refirió a la situación que el jugador protagonizó con Aníbal Mosa, presidente de Blanco y Negro, en el duelo ante Universidad de Chile: "Hubo un altercado, pero no me dijeron más que eso. Se habló con él y no hay ningún problema".

Según pudimos conocer en Cooperativa Deportes, durante el Superclásico 197 Zavala festejó el empate parcial del "Cacique" y el directivo del club lo vio como una provocación a los hinchas rivales. Ante eso, intentó calmar el delantero y este le hizo un despectivo desaire.