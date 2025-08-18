Jorge Almirón sigue como DT de Colo Colo: No hubo unanimidad en el Directorio

El presidente de Blanco y Negro, Aníbal Mosa, contó que la ausencia del bloque Vial, encabezado en esta ocasión por Alfredo Stöhwing, impidió definir la salida de Colo Colo del técnico Jorge Almirón, para lo que habrá que esperar hasta el martes.

"El grupo encabezado por el señor Stöhwing no dio la unanimidad para que pudiéramos sesionar y ver el acuerdo que tenemos que ver con Jorge Almirón", comentó.

En declaraciones a la prensa, Mosa explicó que se había citado un directorio para el martes, pero tras la derrota ante la Universidad Católica, se adelantó la reunión para abordar la situación del entrenador y el cuerpo técnico.

"Lamentablemente se necesita la unanimidad de todos los integrantes y asistimos nosotros, los directores que me acompañan, más los directores del Club Social", indicó Mosa.

A pesar de la falta de acuerdo en el directorio, Mosa señaló que existe un preacuerdo con el agente de Jorge Almirón, pero que se debe esperar a la ratificación del Directorio para concretarlo. La decisión final se tomará en una nueva reunión programada para el martes.

Interinato técnico y futuro de Colo Colo

Ante la incertidumbre sobre la continuidad de Almirón, se baraja la posibilidad de un interinato técnico hasta el partido contra Universidad de Chile, programado para el 31 de agosto. Héctor Tapia es uno de los nombres que se manejan para asumir este rol.

"La idea que nosotros tenemos es de que haya un interinato hasta el partido de Universidad de Chile, y en ese intertanto nosotros, tanto el directorio, los gerentes podamos discutir y ver cuál va a ser el entrenador que vamos a tener para terminar el campeonato", explicó Mosa.

El timinel de Blanco y Negro también se refirió a los objetivos del club, señalando que se peleará por clasificar a la Copa Libertadores.

Supercopa 2025

Mosa fue consultado sobre la situación de la Supercopa, pero indicó que no hay información oficial al respecto. También se le preguntó sobre el análisis interno del rendimiento del equipo y los factores que han llevado a la situación actual, pero prefirió no divulgar detalles, enfatizando la necesidad de respetar a Jorge Almirón.

"Esas son conversaciones internas que creo que no corresponde estarlas divulgando por la prensa", señaló Mosa.

Jorge Almirón se presentará en el estadio para conversar con los jugadores y despedirse del plantel. Daniel Morón se encargará de coordinar el entrenamiento de la tarde.

Mosa además afirmó que su salida no será un mayor gasto económico para el club.