La furiosa reacción de Michelle Olivares contra hinchas de la U tras eliminación de Colo Colo

Luego de la dolorosa eliminación de Colo Colo de la Copa Libertadores Femenina, la futbolista alba Michelle Olivares descargó su frustración por la derrota en penales ante Deportivo Cali con los hinchas de Universidad de Chile que se burlaron de las albas.

"No apoyan a su equipo femenino, pero los teníamos viendo nuestros partidos jajaja. Qué vergüenza ser hincha de un club que se avergüenza de su rama femenina", escribió en su cuenta de Instagram.

"Cuando su equipo masculino estuvo a punto de descender en 2021, la femenina sacó la cara por el club. Mala memoria de los llamados diferentes", añadió.

Los dichos de Olivares fueron respondidos en diversas redes sociales, dado que la hoy jugadora de Colo Colo se formó en la U y estuvo 11 años en el equipo azul.

"Llegar a la U me abrió tantas puertas. Tuve la suerte de vivir de todo acá; estuve en las buenas, en las malas y en las re malas, pero siempre me entregué al 100 en cada partido", escribió en una publicación en redes sociales, la cual ya eliminó.