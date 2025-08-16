Los números de Jorge Almirón en su paso por Colo Colo

El argentino Jorge Almirón terminó oficialmente este martes su ciclo con Colo Colo, después de la debacle futbolística que vivió al mando del club, lejos de la gloria alcanzada en 2024, temporada en la que se coronó campeón.

En el balance general, Almirón dirigió a Colo Colo en 83 partidos, con 39 triunfos, 23 empates y 21 derrotas.

Su primera temporada con el club quedó en la historia, al ganar la estrella 34 con Colo Colo en el Campeonato Nacional y conquistar la Supercopa de 2024.

También terminó entre los ocho mejores de América en esa temporada, perdiendo los cuartos de final de la Copa Libertadores ante River Plate.

Sin embargo, los números de 2025 fueron nefastos para Colo Colo, en un año lleno de expectativas, ya que se celebraba el centenario del club.

En la Liga de Primera disputó 20 encuentros, con siete victorias, seisempates y siete derrotas.

En la Copa Chile quedó eliminado en la fase grupal, con dos triunfos, dos empates y dos derrotas.

Y en la Copa Libertadores también quedó fuera, quedando último en el Grupo E, con dos empates, tres derrotas y un triunfo, lejos del rendimiento exhibido en 2024.

En total, sólo en 2025, 32 encuentros oficiales, con 10 triunfos, 10 empates y 12 derrotas.

Los últimos cuatro encuentros fueron sin triunfos, y la lápida fue un 1-4 ante Universidad Católica en el Estadio Monumental.