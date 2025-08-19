Mosa detalló el perfil para sucesor de Almirón: "Que tenga personalidad para el manejo de camarín"

Aníbal Mosa, presidente de Blanco y Negro, ratificó la salida de Jorge Almirón de la banca de Colo Colo tras la reunión de directorio en el Monumental y de inmediato detalló el perfil de entrenador que buscarán para definir el sucesor del argentino.

"La primera condición del perfil es que haya dirigido equipos grandes, que tenga personalidad para el manejo de camarín con jugadores importantes como los que tiene Colo Colo y experiencia internacional. Por ahí vamos", declaró Mosa en las afueras de la Casa Alba.

Mosa también indicó que el finiquito del argentino se firmará este martes a las 19:00 horas (23:00 GMT) y posterior a eso se ordenará a la gerencia deportiva de Daniel Morón para que empiece a revisar las propuestas para un nuevo director técnico.

¿Por qué Héctor Tapia no asumió en Colo Colo?

El timonel albo también habló sobre el interinato que asumirán Hugo González y Luis Pérez, señalando que fueron elegidos por propuesta de Morón durante la reunión del directorio, y que Héctor Tapia "fue opción, pero no queríamos interrumpir su buen trabajo con los juveniles".

"Queremos que sea lo más acotado posible", declaró Mosa sobre el interinato, señalando que el plan es que dirijan en los partidos con Palestino y Universidad de Chile, aunque agregó que la dupla técnica puede llegar hasta el partido con Deportes Iquique, en la quincena de septiembre.

Además, desmintió una negativa de Héctor Tapia para asumir el cargo: "Tapia y los demás entrenadores siempre han estado dispuestos a apoyar a la institución en las buenas y malas, esta decisión fue dirigencial y de la gerencia deportiva".

Finalmente, aseguró que los jugadores afrontarán los desafíos que vienen "con la garra que tienen, salir a matarse, a comerse al rival, tenemos que quedarnos con los seis puntos para meterse en la pelea por Copa Libertadores".