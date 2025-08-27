Sin humo blanco: Colo Colo seguirá negociando con candidatos y fijó nuevo plazo para elegir DT

Blanco y Negro no llegó a acuerdo este miércoles en la reunión de directorio en el Estadio Monumental para determinar al elegido como nuevo entrenador de Colo Colo.

El bloque comandado por el presidente Aníbal Mosa pretendía tener un elegido en esta jornada, siendo Gustavo Quinteros quien corría con ventaja.

Sin embargo, según información de Cooperativa Deportes, en los próximos días seguirán las negociaciones con los candidatos para la dirección técnica y se espera que este sábado se defina al sucesor de Jorge Almirón.

Colo Colo sigue sin DT!! Los directivos seguirán con las negociaciones con los distintos candidatos. El sábado se define. @Cooperativa #Cooperativa90 — Rodrigo Gomez Flores (@rodrigogomezf) August 27, 2025

Colo Colo actualmente está décimo en la tabla, con 28 puntos, es dirigido por una dupla técnica interina, compuesta por Hugo González y Luis Pérez.

El próximo desafío del Cacique será el domingo a las 15:00 horas (19:00 GMT) en el Estadio Monumental, ante Universidad de Chile en el Superclásico, válido por la fecha 22 de la Liga de Primera.