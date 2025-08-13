Terremoto en Colo Colo: Tribunal inhabilitó por 30 días a Daniel Morón

La primera sala del Tribunal de Disciplina de la ANFP determinó inhabilitar de sus funciones por 30 días al gerente deportivo de Blanco y Negro, Daniel Morón, luego de sus insultos a los árbitros en el empate de Colo Colo con O'Higgins por la Liga de Primera.

El organismo resolvió inhabilitarlo por un lapso de treinta días corridos para el ejercicio de su cargo, como consecuencia de los incidentes ocurridos durante el partido frente a O'Higgins en San Fernando, cuando insultó a los árbitros.

Según el fallo, la sanción implica que no podrá mantener "relaciones con la Asociación Nacional de Fútbol Profesional, clubes y todos los partícipes de la actividad" durante el período de castigo, de acuerdo al reporte publicado por ESPN.

De esta manera, el exarquero queda impedido de representar oficialmente al club en cualquier instancia del fútbol chileno por un mes.

La decisión fue tomada por la unanimidad de los integrantes de la Primera Sala del Tribunal, compuesta por los señores Exequiel Segall, Simón Marín, Carlos Aravena, Santiago Hurtado, Franco Acchiardo, Alejandro Musa y Jorge Isbej, basándose en los artículos 1° y 61° del Código de Procedimiento y Penalidades.