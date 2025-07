Vicente Pizarro: Estábamos en deuda con todos

El volante de Colo Colo Vicente Pizarro celebró la victoria sobre Deportes La Serena en la que fue protagonista con dos golazos para que los "albos" volvieran a abrazarse.

"Sabíamos que había que ganar como fuera, veníamos de tres partidos sin ganar, estábamos en deuda con todos. Esto es un punto de inflexión para lo que viene, necesitábamos ganar y no nos queda otra que seguir ganando, estamos muy felices", dijo en conversación con TNT Sports.

"Sé que he ido mejorando eso -anotar goles- a lo largo del tiempo, los volantes necesitan hacer goles y participar cada vez en más goles, estoy contento. Sabíamos que podíamos dar un poco más, cada vez se irá viendo mejor el equipo", destacó.

"No se nos daban los resultados, dependía de nosotros, dar un poco más. En el clásico más allá del resultado se vio otra actitud, cuando no se puede jugar bien hay que correr y meter, no podemos perder más", declaró.

Al ser consultado por alguna opción de emigrar ante una opción den Brasil, dijo que "estoy muy enfocado en el día a día, en Colo Colo se hablan muchas cosas. Estoy muy contento, es mi casa y lo que venga más adelante lo evaluaremos".