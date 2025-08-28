Vicente Pizarro: Ha sido un año complicado y la responsabilidad es salir a ganar el Superclásico

Vicente Pizarro, volante de Colo Colo, anticipó el Superclásico en la conferencia de prensa conjunta con Lucas Assadi de Universidad de Chile, y recalcó que el "Cacique" tiene la responsabilidad de ganar en este complicado año del centenario.

"Colo Colo tiene la obligación de salir a buscar el partido, sabemos que es importante. Estamos a la espera de un técnico, pero los profes (Hugo González y Luis Pérez) están trabajando y llegaremos de buena forma", declaró Pizarro en el auditorio de la ANFP el Quilín.

Pizarro señaló que "sabemos el momento en que estamos, estos partidos se viven distintos, vamos a estar con nuestra gente y hay que hacerlo notar desde el primer minuto".

Además, el "Vicho" valoró el retorno de Arturo Vidal, quien cumplió la semana pasada una fecha de suspensión.

"Es un líder dentro del grupo y tenerlo de vuelta es un aporte para el equipo", comentó.

Finalmente, sobre el partido, reiteró que "sabemos que ha sido un año complicado, el objetivo está ahí, con nuestra gente y estadio. Vamos a sacar el partido adelante y la responsabilidad es salir a ganar".

"Los dirigentes verán el tema del técnico"

Pizarro también abordó la búsqueda del nuevo técnico y evitó mostrar preferencias por los candidatos que ha entrevistado Blanco y Negro.

"Estamos a la espera que llegue un técnico, han sonado nombres obviamente, pero estamos enfocados en el partido, es una semana especial y no tenemos tiempo de pensar en eso", declaró.

Y al ser consultado sobre la opción de un regreso de Gustavo Quinteros, Pizarro indicó que "lo conozco, me hizo debutar, me hizo crecer mucho, pero los dirigentes verán ese tema. El foco de nosotros es el partido".

"La selección puede crecer, más allá de la edad"

Por último, Pizarro habló sobre el nuevo proceso de La Roja , que enfrentará, sin jugadores de la Generación Dorada, los partidos contra Brasil y Uruguay en las últimas dos fechas de las Clasificatorias.

"Para un jugador es lo máximo estar en la selección, hay muchos jóvenes con buen presente. No hay objetivos en el corto plazo, pero hay que pensar en lo que viene", expresó.

"Hay que sacar esto adelante, la selección puede crecer, más allá de la edad, en estos partidos hay que mostrar ganas y actitud", sentenció.

El Superclásico entre Colo Colo y la U en el Monumental será el domingo a las 15:00 horas (19:00 GMT); y los partidos Clasificatorias serán los días 4 y 9 de septiembre, ante Brasil en Río de Janeiro y Uruguay en Santiago.